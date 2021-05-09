«Зенит» стал первым в истории чемпионом ЮФЛ-2

По итогам 24-го тура Юношеской футбольной лиги санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом в дивизионе для игроков до 16 лет.



«Зенит» в гостях обыграл «Мастер-Сатурн» со счётом 6:0. Команда стала недосягаемой для преследователей. «Зенит» набрал 69 очков, одержав победу в 23 матчах и проиграв лишь однажды. На втором месте находится «Краснодар» (58).

Петербургская команда стала первым чемпионом в истории ЮФЛ-2. Сезон ЮФЛ-2, в котором костяком команд стали футболисты 2004 года рождения, стартовал 19 сентября 2020 года.



«Юношеская футбольная лига поздравляет руководство, тренерско-административный штаб, игроков, всех сотрудников ФК «Зенит» и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей», — сообщает пресс-служба РФС.