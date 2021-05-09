«Арсенал» пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов

Сегодня окончательно стало ясно, что лондонский «Арсенал» не примет участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



Подопечные Микеля Артеты лишились даже математических шансов попасть в четвёрку после победы «Челси» в матче 35-го тура с «Манчестер Сити» (2:1). Теперь «канониров», набравших 49 очков и занимающих 10-е место, отделяет от четвёртого места, на котором располагается «Лестер Сити» (63), 14 очков. «Арсеналу» осталось провести четыре матча в АПЛ сезона-2020/2021, в которых максимум можно набрать 12 очков.



Таким образом, «канониры» не попадут в Лигу чемпионов пятый сезон подряд. В последний раз «Арсенал» занял место в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2015/2016. Тогда команда, возглавляемая Арсеном Венгером, стала второй, уступив только «Лестеру».