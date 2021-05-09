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Тьяго забил свой первый гол за «Ливерпуль», прервав 40-матчевую безголевую серию

Тьяго забил свой первый гол за «Ливерпуль», прервав 40-матчевую безголевую серию
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара поделился своими эмоциями после матча АПЛ с «Саутгемптоном» (2:0).

«Мы недовольны ситуацией в таблице, но довольны победой. Это прекрасно, когда ты забиваешь гол и помогаешь команде. Будем бороться до конца, даже если шансы будут крайне малы.

Мы стараемся играть в свой футбол, быть активными как с мячом, так и без него. Я не являюсь бомбардиром, но нахожусь всегда рядом со штрафной, чтобы обострить игру или отдать голевой пас.

Для футболистов, играющих в АПЛ, существует уникальная возможность заниматься любимым делом на удивительных стадионах для наших болельщиков», — цитирует Тьяго Sky Sports.

Тьяго стал 140-м игроком, забившим гол в английской Премьер-лиге за «Ливерпуль», и первым, чей первый гол за клуб был забит из-за пределов штрафной с декабря 2015 года. Тогда свой первый гол забил форвард Дивок Ориги. Отметим, что Тьяго прервал 40-матчевую серию без голов, которая длилась ещё с игры за «Баварию».

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и сократил отставание от топ-4 до шести очков
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