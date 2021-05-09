Гвардиола высказался о неудачной «паненке» Агуэро в матче «Манчестер Сити» — «Челси»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачное исполнение пенальти со стороны нападающего клуба Серхио Агуэро в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:2).
«Мы не использовали шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Решение о том, как бить, принимал сам Серхио Агуэро. Это прерогатива бьющего. Он решил бить именно так, добавить мне тут нечего», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.
Агуэро извинился за незабитый пенальти «паненкой» в матче «Манчестер Сити» — «Челси»
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