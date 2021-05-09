Гол Мане головой и дальний удар Алькантары в обзоре матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

На стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся заключительный матч субботней программы 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0. В составе победителей забивали Садио Мане и Тьяго Алькантара.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

«Ливерпуль» в 34 матчах набрал 57 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от четвёртого места, дающего право на попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон, на шесть очков (у красных есть матч в запасе). «Саутгемптон», в свою очередь, набрав 37 очков, находится на 16-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Саутгемптон» проведёт матч с «Кристал Пэлас». Встречи пройдет 13 и 11 мая соответственно.