Парфёнов: в матче с «Рубином» в один момент всё перевернулось непонятными решениями

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов высказался о поражении команды в матче с «Рубином» (2:4) в 29-м туре РПЛ.
«Сейчас кто-то подумает, что мы ищем оправдания, но есть объективные вещи, которые реально повлияли на результат. Правильно играли, забили прекрасные голы, ещё имели возможность. В один момент всё перевернулось непонятными решениями. Вернее, для меня понятными, потому что я понимал всё с первых минут. Я играл в футбол, знаю, о чем говорю. Не мой стиль — оправдываться.
Соперник получил преимущество на одного футболиста, плюс сразу забил мяч. Конечно, они хотели сравнять счёт, повести игру. Но если посмотреть, на Беляеве было нарушение. С ЦСКА у нас было удаление игрока в таком эпизоде, мы играли вдесятером. Мне кажется, все моменты видны на ладони.
Мы готовились играть в равных составах, не с такими чудесами. Пока справлялись в равных составах, могли довести матч до победы. Потом стало тяжело. Удар неприятный, как и в любом проигранном матче. Больше психологом приходится работать. Но это часть нашей профессии. Непростой промежуток, с ним надо справляться любыми путями», – цитируют Парфёнова «Тульские новости».
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