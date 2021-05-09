Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чуквезе из-за травмы может пропустить финал Лиги Европы

Чуквезе из-за травмы может пропустить финал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Нигерийский нападающий испанского «Вильярреала» Саму Чуквезе может пропустить финал Лиги Европы из-за повреждения. Об этом сообщает AS.

После ответного матча 1/2 финала турнира против лондонского «Арсенала» (0:0) у 21-летнего нигерийца выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления не сообщаются, игрок может пропустить около одного месяца.

В нынешнем сезоне Чуквезе провёл 40 матчей за «Вильярреал», на его счету пять голов и восемь результативных передач.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Для «Вильярреала» этот выход в финал Лиги Европы стал первым в клубной истории. Ранее испанский коллектив четыре раза выбывал на полуфинальной стадии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021