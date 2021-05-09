Чуквезе из-за травмы может пропустить финал Лиги Европы

Нигерийский нападающий испанского «Вильярреала» Саму Чуквезе может пропустить финал Лиги Европы из-за повреждения. Об этом сообщает AS.

После ответного матча 1/2 финала турнира против лондонского «Арсенала» (0:0) у 21-летнего нигерийца выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Точные сроки восстановления не сообщаются, игрок может пропустить около одного месяца.

В нынешнем сезоне Чуквезе провёл 40 матчей за «Вильярреал», на его счету пять голов и восемь результативных передач.

Финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Для «Вильярреала» этот выход в финал Лиги Европы стал первым в клубной истории. Ранее испанский коллектив четыре раза выбывал на полуфинальной стадии.