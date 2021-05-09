Костюков: в таких матчах, как с «Арсеналом», много эмоций оставляешь на поле

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (4:2).
«Тяжёлая игра была, к перерыву горели 0:2. Но хорошо, что у нас хватило сил и мужества на таком поле в такую погоду переломить ход матча. В перерыве были внесены коррективы, и заслуженно, я считаю, выиграли. Мы потратили много эмоций, когда такие матчи выигрываешь, много эмоций оставляешь на поле. Когда забиваешь первый гол, второй, третий, выплёскиваешь все эмоции. И тут я забиваю четвёртый, который дебютный для меня в «Рубине». Поэтому сейчас никаких эмоций уже не осталось. Мы сами прекрасно все понимаем, какая цена была у этого матча, тем более мы знали, как сыграли «Сочи», у нас с ними одинаковое количество очков. Поэтому по-любому надо было выигрывать», — приводит слова Костюкова пресс-служба «Рубина».
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