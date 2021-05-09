Гогниев: «Алания» заслужила право играть в стыковых матчах. Нас бьют, но мы крепчаем

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результат 41-го тура Футбольной национальной лиги с «Велесом» (0:0).
«Игра сложилась не так, как мы хотели. У обеих команд были сегодня моменты. Кто забил бы, тот и победил. Хромает реализация. Результат закономерен. Не забиваешь, значит не выигрываешь. Последняя игра все решит. Мы едем в Хабаровск за победой. А сегодня был оптимальный состав. Обидно, но двигаемся дальше. Могли закончить гонку за четвертое место. У нас в каждом матче не могут играть дисквалифицированные. Это ключевые моменты. Можно обсуждать всё что угодно. Мы сильнее „Велеса“ и всех соперников, которые борются за стыки. Хотели выиграть, но не получилось.
Очень тяжело команде, всё давит на игроков. Наверное, на это и расчёт. Нас бьют, но мы крепчаем. Пенальти у «Торпедо» в нашей игре. Всё не случайно. С «Велесом», когда там играли, так на Хубулове пенальти не поставили! Почему? Мы до зимнего перерыва бьём пенальти, а во второй половине не пробиваем. Один или два пенальти всего. В целом по сезону мы заслужили, чтобы играть в стыковых матчах», — приводит слова Гогниева пресс-служба ФНЛ.
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