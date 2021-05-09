«3 очка. С днём рождения, тренер!» Видео из раздевалки «Фиорентины»

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0. После матч хозяева опубликовали в «твиттере» видео из раздевалки клуба.



Футболисты «фиалок» отпраздновали успех, а также поздравили с днём рождения главного тренера Джузеппе Якини, которому 7 мая исполнилось 57 лет.





В начале видео на заднем плане, в дверях, можно заметить российского нападающего «Фиорентины Александра Кокорина, который в матче с «Лацио» остался в запасе. Отметим, в начале марта Кокорин получил повреждение бедра, из-за которого пропустил девять матчей чемпионата Италии.



«Фиорентина» набрала 38 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.