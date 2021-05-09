Жозе Моуринью хочет видеть в «Роме» игрока «Барселоны»
Португальский специалист Жозе Моуринью, который со следующего сезона станет главным тренером «Ромы», хочет видеть в команде игрока «Барселоны», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, речь идёт о соотечественнике Жозе, нападающем Франсиску Тринкане. Ожидается, что каталонский клуб не согласится на полноценный трансфер, однако может рассмотреть вариант с переходом форварда в «Рому» на правах аренды.
Напомним, Тринкан перешёл в «Барселону» из «Браги» в 2020 году и заключил контракт с каталонцами на пять лет. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2020 года Тринкан вызывается в национальную команду Португалии.
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