«Мы знаем цену чистого неба». Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал пост, посвящённый Дню Победы.



«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, кто должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, тех, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ракицкий — двукратный чемпион России (сезон-2019/2020, 2020/2021).