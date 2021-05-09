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«Мы знаем цену чистого неба». Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы

«Мы знаем цену чистого неба». Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал пост, посвящённый Дню Победы.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, кто должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, тех, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры. Трансфер украинского футболиста обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе «Зенита» Ракицкий — двукратный чемпион России (сезон-2019/2020, 2020/2021).

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