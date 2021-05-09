Тренер «Оренбурга»: создавалась новая команда. Нам было тяжело с первых туров

В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги «Иртыш» принимал «Оренбург». Встреча прошла на манеже стадиона «Красная Звезда» в Омске и завершилась победой гостей со счётом 4:0. Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал результат.



«Мы сюда приехали побеждать. Хотели поставить точку. Но нам было сложно в первом тайме. Темпа игры не было. Для нас манеж был непривычен. Но мы сделали свою работу. Мы многое сделали в этом сезоне. Но нам было очень тяжело с первых туров. Создавалась новая команда. Все молодцы. Мы рады результату и то, что вышли в Премьер-Лигу», — приводит слова тренера сайт ФНЛ.



«Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, став недосягаемым для «Нижнего Новгорода» (84). Ранее комиссия по лицензированию клубов отказала «Оренбургу» и нескольким другим командам в выдаче лицензий для участия в Российской Премьер-Лиге. До 12 мая клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Оренбург» показал состояние своего стадиона. Видео