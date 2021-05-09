Сборная России поздравила ветеранов с Днём Победы
Пресс-служба сборной России опубликовала пост, посвящённый Дню Победы.
«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днём Победы!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице сборной России в «Инстаграме».
Напомним, летом сборная России примет участие в чемпионате Европы. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Национальной команде России предстоит сыграть на групповом этапе турнира со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
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