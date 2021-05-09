«Лион» может пригласить Патрика Виейра в случае ухода Руди Гарсии

«Лион» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Ниццы» Патрика Виейра на пост главного тренера в случае, если нынешний наставник Руди Гарсия покинет клуб в конце сезона в связи с истечением срока контракта, сообщает L’Équipe.



По информации источника, помимо варианта с Виейра, «Лион» изучает возможности приглашения Кристофа Гальтье из «Лилля», Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта» или Роберто Де Дзерби из «Сассуоло».



Виейра тренировал «Ниццу» с лета 2018 года. До этого он возглавлял «Нью-Йорк Сити», а также работал в резервной и юношеской командах «Манчестер Сити». В бытность футболистом Патрик защищал цвета «Канна», «Милана», «Арсенала», «Ювентуса», «Интера» и «Манчестер Сити».



Ранее сообщалось, что «Лион» — конкурент «Спартака» в борьбе за Руя Виторию. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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