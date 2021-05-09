Зинченко: ближе к концу матча с «ПСЖ» подступили слёзы. Мечтать не мог о финале ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях после победы «горожан» ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (2:0) и выхода в финал турнира.
«Ближе к концу игры понемногу подступили слёзы, потому что я и мечтать не мог о том, что в 24 года окажусь в финале Лиги чемпионов. Будучи мальчишкой, смотрел матчи с этой мелодией, бегая по комнате с мячом. Когда-то даже представить не мог, что окажусь в финале этого турнира.
Я не сдержал эмоций – это не было ни на камеру, ни на что. Надеялся, что меня не покажут. Когда упал на поле, начали подходить партнёры, пытался спрятать слёзы, но у меня не получилось – потом начали травить и так далее», — сказал Зинченко в интервью, опубликованном на YouTube-канале Влады Седан.
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