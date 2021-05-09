Влахович рассказал о сравнении с нападающим «Лацио» Иммобиле

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» переиграла «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0. Первый гол на 32-й минуте матча забил нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 89-й минуте Влахович оформил дубль. 21-летний сербский форвард прокомментировал успех, а также высказался о сравнении с нападающим римского клуба Чиро Иммобиле.



«Наша мечта сейчас — набрать как можно больше очков, чтобы мы могли провести конец сезона с чуть меньшим давлением. Всё ради команды, поэтому я надеюсь забить больше голов, но только если они принесут „фиалкам“ очки. Мне сложно говорить что-то про Иммобиле, так как он отличный нападающий, забивший столько голов. У меня действительно была мотивация что-то доказать, но я только начинаю, я ещё ничего не добился, так что эти сравнения не совсем справедливы. Я просто надеюсь однажды достичь количества его забитых мячей», — приводит слова футболиста Football Italia.



21-летний футболист забил 21 гол в Серии А в этом сезоне. Это первый иностранец, который забил 20 голов в футболке клуба после Габриэля Батистуты.

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