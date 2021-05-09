«Фиорентина» хочет продлить контракт с Влаховичем с отступными € 60-70 млн

«Фиорентина» готовит предложение о новом контракте 21-летнему сербскому форварду Душану Влаховичу, сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».



По информации источника, президент «фиалок» Рокко Коммиссо готов предложить Влаховичу зарплату € 3 млн в год. Сумма отступных будет указана в размере € 60-70 млн, начиная с лета 2022 года. Стороны пока что не достигли согласия в вопросе продления договора.



21-летний футболист забил 21 гол в Серии А в этом сезоне. Это первый иностранец, который забил 20 голов в футболке клуба после Габриэля Батистуты.



Ранее сообщалось, что за нападающего руководители «Фиорентины» рассчитывают получить не менее € 60 млн. Основным претендентом на игрока назывался «Милан», однако в последние недели в борьбу за футболиста вступили «Рома» и «Ювентус», а также претенденты из Англии и Испании. В 2018 году он стал футболистом «Фиорентины», перейдя из сербского «Партизана» за € 1,95 млн.