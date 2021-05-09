Неизвестные напали на дочь главного тренера «Пескары» перед решающим матчем Серии В

Неизвестные напали на 18-летнюю дочь главного тренера «Пескары» Джанлуки Грассадонии, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, девушка подверглась нападению рядом с домом. Инцидент произошёл в преддверии матча Серии В «Пескара» — «Салернитана», победа в котором может помочь клубу из Салерно выйти в высший дивизион чемпионата Италии. Встреча состоится завтра, 10 мая.



«После пяти дней прямых угроз нашей семье случилось это невыносимое безумие. На нашу дочь напали, пинали её ногами, чтобы её отец понял — всё это из-за футбольного матча. Мы благодарим тех, кто проявил солидарность, но мне кажется очевидным, что теперь наша жизнь продолжится вдали от Салерно», — отметила супруга тренера Аннабелла Кастанья.

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