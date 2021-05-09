Эштреков: «Динамо» — это не проходной соперник, ничья с «Локомотивом» закономерна

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).



«Динамо» — это не проходной соперник. Этот клуб тоже решает свои задачи, старается подняться в таблице как можно выше. У каждого матча свой сюжет. И потом я бы не стал говорить о необходимости реабилитации, всё-таки у команды Николича было одиннадцать побед до встречи с «Зенитом». А ничью с «Динамо» я считаю закономерной, хотя у железнодорожников было два неплохих момента, когда они попали в перекладину и когда динамовцев выручил голкипер. Во втором тайме «Динамо» имело преимущество, подходов у него было больше, но «Локомотив» играл очень собрано», — приводит слова Эштрекова «Советский спорт».

Николич: сейчас «Локомотив» на втором месте. Посмотрим, чем закончится чемпионат