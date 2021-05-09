«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:05
Сегодня, 9 мая, состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 16:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Манчестер Юнайтед» в 33 матчах набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (48) идёт на 11-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Встреча состоялась 1 января 2021 года.
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