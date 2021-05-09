Верратти может пропустить Евро-2020 из-за травмы, полученной на тренировке

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рискует пропустить предстоящий Евро-2020 из-за травмы, полученной на тренировке клуба, сообщает журналист Танкреди Палмери в «твиттере».



Верратти получил ушиб правого колена с растяжением внутренней боковой связки 8 мая, во время тренировки команды. По информации журналиста, обычно на восстановление после такой ​​травмы уходит месяц, после чего нужно ещё несколько дней, чтобы вернуться в форму. В случае подтверждения диагноза он пропустит групповой этап и сможет рассчитывать на возвращение лишь в 1/8 финала.



Ранее полузащитник французского клуба уже пропускал первенство Европы в 2016 году, также из-за травмы. Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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