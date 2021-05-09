Червиченко: «Химкам» надо ещё раз доказать, что они не являются фарм-клубом «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи команды с «Химками» в 29-м туре РПЛ. Матч состоится 10 мая, начало запланировано на 19:00 мск.



«Будет хорошая битва. Не факт, что «Спартак» выиграет, хотя, конечно, должен. «Химкам» ничего не надо, кроме возможных бонусов, которые им могут пообещать за победу или ничью. Ну и просто показать хорошую игру для возможных спонсоров. Также показать, что руководители приняли правильное решение, дав команде возможность играть в РПЛ в этом году.



А у «Спартака» могут быть два отрицательных момента: либо шапкозакидательское настроение, за что уже наказала «Уфа», либо, наоборот, — перенапряжение и мандраж, так как ошибаться нельзя. Тем более что «Химкам» надо ещё раз доказать то, что они не являются фарм-клубом, как показала «Уфа». И все разговоры в начале сезона — дурные сплетни. Лёгкой прогулки у «Спартака» точно не будет, но красно-белые сильнее «Химок» во всех позициях.



«Химки» и так должны были биться, но поскольку есть три команды, которые, вполне возможно, дополнительно простимулируют «Химки», они завтра могут убиваться на поле», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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