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Деян Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы

Деян Ловрен поздравил болельщиков с Днём Победы
Футбол / РПЛ 0

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен опубликовал пост, посвящённый Дню Победы.

«С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!» — написал Ловрен на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Деяна Ловрена в «Твиттере».

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. Ранее хорватский футболист выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер» (Запрешич). С 2009 года Ловрен вызывается в сборную Хорватии. В нынешнем сезоне Ловрен принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола. Ранее санкт-петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

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