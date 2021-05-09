Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Пармой»
Стали известны стартовые составы «Пармы» и «Аталанты» на матч 35-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт сегодня, 9 мая, на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Начало матча — в 16:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Парма»: Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио, Гальоло, Зом, Грасси, Куртич, Куцка, Корнелиус, Жервиньо.
«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.
В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Парму» со счётом 3:0. Встреча прошла 6 января 2021 года. «Аталанта» в 34 матчах набрала 69 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (20) идёт на 19-м месте.
Рекомендуем вам
- 9 мая 2021
-
15:53
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:33
-
14:22
-
14:01
-
13:55
-
13:28
-
13:25
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:29
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам