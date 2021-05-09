Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Пармой»

Стали известны стартовые составы «Пармы» и «Аталанты» на матч 35-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт сегодня, 9 мая, на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Начало матча — в 16:00 мск. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.



«Парма»: Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио, Гальоло, Зом, Грасси, Куртич, Куцка, Корнелиус, Жервиньо.



«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.

В первом круге нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Парму» со счётом 3:0. Встреча прошла 6 января 2021 года. «Аталанта» в 34 матчах набрала 69 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (20) идёт на 19-м месте.