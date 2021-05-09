Классный удар Траоре в дальнюю девятку приблизил «Манчестер Сити» к чемпионству. Видео

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 34-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 24-й минуте вингер «львов» Бертран Траоре, находясь в чужой штрафной площади, получил мяч, развернулся и с левой ноги неотразимо пробил в дальнюю девятку.
Видео классного удара Бертрана Траоре
Это шестой гол 25-летнего буркинийца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в 33 матчах набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «красные дьяволы» сегодня проиграют, то «Манчестер Сити» досрочно станет чемпионом Англии. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.
В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. Встреча состоялась 1 января 2021 года.
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