Правительство Великобритании ведёт переговоры с УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов

Британский политик, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув рассказал о ходе переговоров с УЕФА по поводу переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула (Турция) в Англию.
«В настоящее время ведутся переговоры. Мой друг и коллега Оливер Дауден (Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании. — Прим. «Чемпионата») сейчас общается с нужными людьми об этом, и поэтому я не хочу говорить всего, что знаю. Но уверен, британские болельщики очень хотели бы увидеть финал здесь, в Великобритании», – приводит слова Гоува Reuters.
Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая. В решающем матче турнира сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле, но на данный момент место проведения встречи под вопросом, поскольку британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.
- 9 мая 2021
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