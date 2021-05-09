Источник: Левандовски раздражён слухами о возможном переходе Холанда в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски раздражён слухами о возможном переходе форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб, сообщает Focus со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.
Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Баварии» через год рассчитывает воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте Холанда со «шмелями». Отмечалось, что мюнхенцы видят в 20-летнем норвежце потенциальную замену Левандовскому. «Бавария» не опровергала данную информацию.
По информации источника, 32-летний Левандовски раздражён тем, что мюнхенский клуб начинает подыскивать ему замену уже сейчас.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 39 голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах поляка заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Реал».
- 9 мая 2021
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