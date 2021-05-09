Агент Мирзова отреагировал на информацию о желании «Спартака» продать футболиста
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из команды. В текущем сезоне игрок выступает за «Химки» на правах аренды.
«Эта информация не соответствует действительности. Можно назвать ее бредом. У Резиуана действующий контракт со «Спартаком». По окончании чемпионата Мирзов вернётся в клуб и поедет со «Спартаком» на сбор, где будет работать под руководством нового главного тренера», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией.
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