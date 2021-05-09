«Арсенал» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» примет «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Вест Бромвич».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ассистенты — Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.



В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.

«Арсенал» пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов