Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск

«Арсенал» — «Вест Бромвич»: онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 мск
Футбол / Англия 0

Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» примет «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Вест Бромвич».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Ассистенты — Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.

«Арсенал» пятый сезон подряд не примет участия в Лиге чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021