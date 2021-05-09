Слуцкий: День Победы — самый большой праздник, который может существовать
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к Дню Победы.
«Для меня это самый большой праздник, который может существовать. Потому что я сам из Волгограда, и мы воспитаны в очень патриотических традициях. Когда я был ещё ребенком, пионером мы ухаживали за ветеранами войны, брали шефство, они рассказывали нам огромное количество историй. У меня оба дедушки были на войне. Это чувство невероятной гордости, благодарности тем людям, которые сегодня подарили нам жизнь», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
Сегодня Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). В этот день в 1945 году в 00:43 мск был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась война.
«Мы знаем цену чистого неба». Ракицкий опубликовал пост ко Дню Победы
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