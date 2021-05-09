Головин остался в запасе на матч «Монако» с «Реймсом»

Стали известны стартовые составы «Реймса» и «Монако» на матч 36-го тура Лиги 1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе. Начало встречи — в 18:05 мск.
«Реймс»: Райкович, Конан, Абдельхамид, Диа, Кассама, Кафаро, Манетзи, Мбюкю, Фас, Фоке, Шавалерин.
Запасные: Вимален, Де Смет, Дзенелли, Драммех, Кутеса, Мареcич, Сирхейс, Туре, Флипс.
«Монако»: Лекомт, Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Марипан, Матацо, Силва, Чуамени, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.
Запасные: Манноне, Декарпентри, Туре, Головин, Мартинш, Матсима, Сидибе, Фабрегас, Флорентину.
Ранее Головин вылечился от коронавируса. Футболист заразился коронавирусом в конце апреля. Тест футболиста на COVID-19 дал положительный результат. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.
«Монако», набрав 71 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, уступая «Лиону» (73), действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (75) и «Лиллю» (79).
- 9 мая 2021
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