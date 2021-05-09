Семак — о Дне Победы: должны передавать из поколения в поколение гордость своей страной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своём отношении к Дню Победы в Великой Отечественной войне, который празднуется сегодня, 9 мая. Ранее санкт-петербургский клуб, в том числе женская команда и воспитанники академии, возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.
«Я очень рад тому, что посещение 9 мая мемориального Пискаревского кладбища стало традицией для футбольного «Зенита», академии клуба, женского состава. Это дань уважения людям, которые погибли. Что касается войны — это страшное время, и никогда не хочется, чтобы были победившие или проигравшие. Хочется мирного неба над головой у нас и наших детей. Это страшное время, которое мы должны помнить для того, чтобы оно не повторилось в будущем.
То количество людей, которое здесь захоронено, просто поражает, почти полмиллиона людей, которые свозились в годы войны, блокады. Тяжесть, которая присутствует, когда ты находишься в этом месте, абсолютно обоснована. И приходя сюда, ты понимаешь, каков масштаб и размах той трагедии, которая произошла и забрала человеческие жизни.
Приходить сюда — часть воспитания. Мы должны гордиться своей страной, передавать это из поколения в поколение, чтобы не рушилась связь. Чтобы эти хорошие и плохие страницы истории не были забыты», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
- 9 мая 2021
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