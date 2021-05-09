Сульшер: было важно победить сегодня, ведь дальше нам играть с «Лестером» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своих подопечных в матче 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1).



«Отличный результат, и это немного снимает давление от необходимости обязательно побеждать, поскольку следующие два матча мы встретимся с очень хорошими командами («Лестер Сити» и „Ливерпуль“. — Прим. «Чемпионата»). Считаю, что мы хорошо провели первый тайм, начали ярко, но „Астон Вилла“ вовремя забила хороший гол.



Наши камбэки показывают характер, устойчивость, веру, физическую форму. Иногда это бывает трудно, особенно когда ты возвращаешься домой и не возвращаешься домой до 5 утра пятницы, а потом едешь сюда. Это долгий сезон, и я очень рад за всех.»



Мейсон Гринвуд — исключительный футболист в штрафной площаде и вокруг неё. Его правая нога, его левая нога просто великолепны. Он уже начал раздавать голевые передачи. И многое из этого произошло благодаря Эдинсону Кавани. У уругвайца можно многому научиться. Он уже сделал очень многое для нашей молодёжи, надеюсь, будет продолжать делать это и в следующем сезоне", — цитирует норвежского специалиста BBC.

Видео победного гола «МЮ» в матче с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.