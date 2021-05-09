Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» планирует продлить контракт с Джанаевым

«Сочи» планирует продлить контракт с Джанаевым
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» предложит новый контракт капитану и голкиперу команды Сослану Джанаеву. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«В клубе понимают, что Джанаев – капитан на поле и в раздевалке, и считают, что во многом благодаря его уверенной игре команда в этом сезоне претендует на попадание в еврокубки, поэтому намерены продлить с ним контракт», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что желание остаться в клубе есть и у самого Джанаева.

Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 22 гола. Ранее Джанаев играл в составе «Спартака», «Ростова», казанского «Рубина» и других клубов. С 2016 года голкипер вызывается в национальную команду России.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021