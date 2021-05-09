«Сочи» планирует продлить контракт с Джанаевым

«Сочи» предложит новый контракт капитану и голкиперу команды Сослану Джанаеву. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«В клубе понимают, что Джанаев – капитан на поле и в раздевалке, и считают, что во многом благодаря его уверенной игре команда в этом сезоне претендует на попадание в еврокубки, поэтому намерены продлить с ним контракт», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что желание остаться в клубе есть и у самого Джанаева.
Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 22 гола. Ранее Джанаев играл в составе «Спартака», «Ростова», казанского «Рубина» и других клубов. С 2016 года голкипер вызывается в национальную команду России.
- 9 мая 2021
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