«Аталанта» обыграла «Парму». Миранчук и Малиновский отметились голами

Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных, появился на поле во втором тайме и отметился забитым мячом в добавленное арбитром время.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ассистировал украинцу Йосип Иличич. На 52-й минуте преимущество бергамасков удвоил Маттео Пессина, а результативную передачу на свой счёт записал Луис Мурьель. Уже на 77-й минуте колумбийский форвард и сам отметился голом с передачи Марио Пашалича.

«Парма» сумела отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Хуан Брунетта. Но уже на 86-й минуте «Аталанта» вернула себе комфортный перевес, дубль оформил Луис Мурьель. Хозяева сумели забить ещё один мяч, на 88-й минуте отличился Симон Зом, однако это не позволило полноценно переломить ход игры. Точку в матче на 90+3-й минуте своим голом поставил российский полузащитник «Аталанаты» Алексей Миранчук. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

«Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» (20) идёт на 19-м месте.