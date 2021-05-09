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«Беневенто» с Гайчем проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета

«Беневенто» с Гайчем проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета
Футбол / Италия 0
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В матче 35-го тура итальянской Серии А «Беневенто» проиграл «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:3.

На 1-й минуте счёт открыл защитник гостей Хараламбос Ликояннис, ему ассистировал Рэзван Марин. Спустя 15 минут «Беневенто» забил ответный гол — с передачи Джанлуки Капрари отличился нападающий Джанлука Лападула. Во втором тайме форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти вывел сардинцев вперёд, результативный пас отдал Наитан Нандес. В добавленное время преимущество гостей увеличил Жоао Педро.

Форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, вышел на поле на 66-й минуте.

«Кальяри» в 35 матчах набрал 35 очков и поднялся на 16-е место в таблице Серии А. «Беневенто» (31) остаётся на 18-м месте, в зоне вылета. Команда Гайча отстаёт от «Специи» на 3 очка.

Италия - Серия А. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 3
Кальяри
Кальяри
0:1 Ликояннис – 1'   1:1 Лападула – 16'   1:2 Паволетти – 64'   1:3 Педро – 90+3'
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