«Беневенто» с Гайчем проиграл «Кальяри» и остался в зоне вылета

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Беневенто» проиграл «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 1:3.
На 1-й минуте счёт открыл защитник гостей Хараламбос Ликояннис, ему ассистировал Рэзван Марин. Спустя 15 минут «Беневенто» забил ответный гол — с передачи Джанлуки Капрари отличился нападающий Джанлука Лападула. Во втором тайме форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти вывел сардинцев вперёд, результативный пас отдал Наитан Нандес. В добавленное время преимущество гостей увеличил Жоао Педро.
Форвард «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, вышел на поле на 66-й минуте.
«Кальяри» в 35 матчах набрал 35 очков и поднялся на 16-е место в таблице Серии А. «Беневенто» (31) остаётся на 18-м месте, в зоне вылета. Команда Гайча отстаёт от «Специи» на 3 очка.
- 9 мая 2021
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