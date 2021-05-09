В нынешнем сезоне АПЛ было пробито уже 113 пенальти — это рекорд
В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:1.
На 53-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти, сравняв счёт в матче. Этот одиннадцатиметровый удар стал уже 113-м в нынешнем сезоне АПЛ — рекорд для высшего дивизиона английского футбола. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2006/2007 и равнялся 112 пенальти.
Видео рекордного одиннадцатиметрового в исполнении Бруну Фернандеша
«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и сократил отставание от «Ман Сити» до 10 очков
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