Мирзов: возвращаюсь в «Спартак» и хочу показать всё, на что способен

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов, на правах аренды выступающий за подмосковные «Химки», высказался о предстоящем возвращении в «Спартак» вопреки информации СМИ о возможном уходе игрока из стана красно-белых.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать всё, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», — приводит слова Мирзова «Евроставка».

Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией. Позже агент игрока заявил, что эта информация не соответствует действительности.