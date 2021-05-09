«Ницца» в меньшинстве совершила камбэк на последних минутах матча с «Брестом»

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Брест». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Томас Леонар.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте, быстрым голом отметился нападающий «Бреста» Стив Мунье. На 38-й минуте полузащитник «Ниццы» Рони Лопеш сравнял счёт, но радость «орлят» продлилась недолго, ведь уже на 43-й минуте Стив Мунье оформил дубль, вновь выведя «Брест» вперёд.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, «Ницца» осталась в меньшинстве, красную карточку получил Пьерр Лис-Мелу. Но удаление положительно повлияло на игру хозяев, и они совершили драматичный камбэк, играя в меньшинстве. На 61-й минуте счёт сравнял Хишем Будауи, а на 89-й минуте победный гол «Ниццы» забил Ассам Камара.

«Ницца», набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Брест» (40) — на 14-м месте.