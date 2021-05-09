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«Ницца» в меньшинстве совершила камбэк на последних минутах матча с «Брестом»

«Ницца» в меньшинстве совершила камбэк на последних минутах матча с «Брестом»
Футбол / Франция 0
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В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ницца» принимала «Брест». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Томас Леонар.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте, быстрым голом отметился нападающий «Бреста» Стив Мунье. На 38-й минуте полузащитник «Ниццы» Рони Лопеш сравнял счёт, но радость «орлят» продлилась недолго, ведь уже на 43-й минуте Стив Мунье оформил дубль, вновь выведя «Брест» вперёд.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, «Ницца» осталась в меньшинстве, красную карточку получил Пьерр Лис-Мелу. Но удаление положительно повлияло на игру хозяев, и они совершили драматичный камбэк, играя в меньшинстве. На 61-й минуте счёт сравнял Хишем Будауи, а на 89-й минуте победный гол «Ниццы» забил Ассам Камара.

«Ницца», набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Брест» (40) — на 14-м месте.

Франция - Лига 1. 36-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
0:1 Мунье – 4'   1:1 Рони Лопеш – 38'   1:2 Мунье – 43'   2:2 Будауи – 61'   3:2 Камара – 89'
Удаления: Лис-Мелу – 52' / нет
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