Ещенко: Мирзов и Глушенков — опасные ребята, раз играют в «Химках»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в преддверии матча с «Химками» поделился мнением об игре Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова, выступающих за подмосковный клуб на правах аренды.
«Мирзов и Глушенков — опасные ребята? Конечно, опасные, раз в „Химках“ играют. Без шуток — Мирзов раскрылся, Глушенкову тоже надо после травмы набирать форму. Ребята быстрые, техничные. Раз они были в „Спартаке“ — уже опасные», — сказал Ещенко в интервью клубной пресс-службе.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Химками» пройдёт 10 мая в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».
Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией.
- 9 мая 2021
-
18:50
-
18:44
-
18:37
-
18:25
-
18:20
-
18:16
-
18:11
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:31
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
17:08
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:20
-
15:53
-
15:29
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:33
-
14:22