Ещенко: Мирзов и Глушенков — опасные ребята, раз играют в «Химках»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в преддверии матча с «Химками» поделился мнением об игре Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова, выступающих за подмосковный клуб на правах аренды.

«Мирзов и Глушенков — опасные ребята? Конечно, опасные, раз в „Химках“ играют. Без шуток — Мирзов раскрылся, Глушенкову тоже надо после травмы набирать форму. Ребята быстрые, техничные. Раз они были в „Спартаке“ — уже опасные», — сказал Ещенко в интервью клубной пресс-службе.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Химками» пройдёт 10 мая в 19:00 мск на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией.