Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных, появился на поле во втором тайме и отметился забитым мячом на 90+3-й минуте.
Гол Миранчука помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А: впервые четыре мяча забили футболисты одной команды, вышедшие на замену по ходу матча. Это является рекордом чемпионата Италии с момента перехода на современную систему начисления очков в сезоне-1994/1995, информирует OptaPaolo.
В достижении этого рекорда также поучаствовал вышедший на замену нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, который оформил хет-трик.
«Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.
- 9 мая 2021
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