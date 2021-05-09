Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных, появился на поле во втором тайме и отметился забитым мячом на 90+3-й минуте.

Гол Миранчука помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А: впервые четыре мяча забили футболисты одной команды, вышедшие на замену по ходу матча. Это является рекордом чемпионата Италии с момента перехода на современную систему начисления очков в сезоне-1994/1995, информирует OptaPaolo.

В достижении этого рекорда также поучаствовал вышедший на замену нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, который оформил хет-трик.

«Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.