Судья удалил нападающего «Брайтона» уже после финального свистка. Видео

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Уже после финального свистка главный арбитр матча Джонатан Мосс показал прямую красную карточку нападающему «чаек» Нилю Мопе, который сразу после финального свистка набросился с претензиями на судей. 24-летнего француза не могли оттащить от судей ни один из тренеров «Брайтона», ни его партнёры по команде.
Это была уже вторая прямая красная карточка футболистов гостей в этом матче — на 53-й минуте за фол последней надежды был удалён капитан «Брайтона» Льюис Данк.
«Вулверхэмптон» набрал 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (37) располагается на 15-м месте.
- 9 мая 2021
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