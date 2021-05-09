Шоу: мы лишь сильнее огорчаемся, глядя на последние результаты «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу «красных дьяволов» в матче 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1).



«После того, как «Вилла» вышла вперёд, мы понимали, что нам будет очень сложно. Но в этом сезоне мы уже не раз были в подобной ситуации. Во втором тайме мы действовали гораздо лучше. Это радует, однако нам следует лучше начинать матчи. Нельзя всё время полагаться на то, как мы сыграем во втором тайме. Уле-Гуннар Сульшер именно так нам и сказал после матча.



Нам хватает мастерства, физической готовности и веры в себя для того, чтобы побеждать. Когда мы сравняли счёт, я почувствовал, что мы победим сегодня.



Глядя на вчерашний результат «Манчестер Сити» в матче с «Челси», мы лишь сильнее огорчаемся из-за того, что столько очков потеряли в предыдущих матчах этого сезона», – цитирует Шоу BBC.

Видео третьего гола «МЮ» в ворота «Астон Виллы»

«Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков. «Астон Вилла» (48) — на 11-м месте.