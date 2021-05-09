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Итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона-2020/21

Итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона-2020/21
Футбол / Прочие турниры 0
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Сезон-2020/21 в украинской Премьер-лиге завершился.

Чемпионом страны стало киевское «Динамо», набравшее по ходу сезона 65 очков. На втором месте расположился донецкий «Шахтёр» (54). Таким образом, столичный клуб начнёт свой путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа, а «горнякам» предстоит стартовать на квалификационном этапе.

Бронзовые медали УПЛ в сезоне-2020/21 завоевала луганская «Заря» (50), еврокубковый путь которой в следующем сезоне начнётся с группового этапа Лиги Европы. Четвёртое и пятое места заняли «Колос» и «Ворскла» соответственно, в их активе по 41 очку. Этим клубам предстоит сыграть в Лиге конференций.

Последнее место в турнирной таблице УПЛ занял «Минай» (18). Закарпатский клуб покидает элитный футбольный дивизион Украины.

Подробная турнирная таблица УПЛ сезона-2020/21

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