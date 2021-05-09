«Монако» с Головиным обыграл «Реймс»

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Антони Готье.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте, забитым мячом отметился вингер «Монако» Элиот Матазо, ассистировал ему Виссам Бен-Йеддер. В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Реймса», но после подсказки бригады VAR одиннадцатиметровый был отменён. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле во втором тайме, на 80-й минуте, однако результативными действиями не отметился. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей с минимальным счётом.

«Монако», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» (42) — на 13-м месте.