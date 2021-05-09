Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэль, Эльнени, Себальос, Сака, Смит, Пепе, Мартинелли, Виллиан.

Запасные: Рунарссон, Седрик, Бельерин, Тирни, Эдегор, Парти, Обамеянг, Ляказетт, Нкетиа.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Филлипс, Йокушлу, Галлахер, Перейра, Робинсон, Дьян.

Запасные: Баттон, О'Ши, Пелтье, Тэйлор, Диангана, Ливермор, Робсон-Кану, Гарднер-Хикман, Ахирни-Грант.

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021