«Арсенал» — «Вест Бромвич»: стартовые составы команд на матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Вест Бромвич Альбион» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.



«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэль, Эльнени, Себальос, Сака, Смит, Пепе, Мартинелли, Виллиан.



Запасные: Рунарссон, Седрик, Бельерин, Тирни, Эдегор, Парти, Обамеянг, Ляказетт, Нкетиа.



«Вест Бромвич»: Джонстон, Аджайи, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Филлипс, Йокушлу, Галлахер, Перейра, Робинсон, Дьян.



Запасные: Баттон, О'Ши, Пелтье, Тэйлор, Диангана, Ливермор, Робсон-Кану, Гарднер-Хикман, Ахирни-Грант.



«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.



В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.