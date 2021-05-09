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«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед»

«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся очередной матч 35-го тура английской Премьер-лиги — «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте — защитник «ирисок» Бен Годфри из глубины поля сделал передачу на ход нападающему Доминику Калверт-Льюину, который ворвался в штрафную «Вест Хэма» и низом неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Доминика Калверт-Льюина

Подопечные Карло Анчелотти в 34 матчах набрали 55 очков и продолжают занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Молотобойцы» (58) — на пятом месте (сыграв на один матч больше «ирисок»). Теперь «Вест Хэм» уже на пять очков отстаёт от четвёртого места, дающего право на будущий сезон принять участие в Лиге чемпионов.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Калверт-Льюин – 24'
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