«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед»

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся очередной матч 35-го тура английской Премьер-лиги — «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте — защитник «ирисок» Бен Годфри из глубины поля сделал передачу на ход нападающему Доминику Калверт-Льюину, который ворвался в штрафную «Вест Хэма» и низом неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Доминика Калверт-Льюина

Подопечные Карло Анчелотти в 34 матчах набрали 55 очков и продолжают занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Молотобойцы» (58) — на пятом месте (сыграв на один матч больше «ирисок»). Теперь «Вест Хэм» уже на пять очков отстаёт от четвёртого места, дающего право на будущий сезон принять участие в Лиге чемпионов.