Гасперини: «Аталанта» в следующем сезоне не будет бороться за скудетто

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что бергамаски не будут бороться за победу в следующем сезоне чемпионата Италии.
«В этом сезоне мы потеряли несколько очков, но так могут сказать все команды, не только мы. Борьба за скудетто в следующем сезоне? Нет, это сложно для такого клуба, как „Аталанта“. Наши показатели в Серии А всегда одни и те же. Между итальянскими клубами существует явное экономическое неравенство. Цель Аталанты — постоянное совершенствование. Но с экономическими механизмами, существующими сегодня, мы никогда не сможем начать сезон с целью выиграть скудетто», — цитирует Гасперини Football Italia.
Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. «Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.
- 9 мая 2021
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