Гасперини: «Аталанта» в следующем сезоне не будет бороться за скудетто

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что бергамаски не будут бороться за победу в следующем сезоне чемпионата Италии.

«В этом сезоне мы потеряли несколько очков, но так могут сказать все команды, не только мы. Борьба за скудетто в следующем сезоне? Нет, это сложно для такого клуба, как „Аталанта“. Наши показатели в Серии А всегда одни и те же. Между итальянскими клубами существует явное экономическое неравенство. Цель Аталанты — постоянное совершенствование. Но с экономическими механизмами, существующими сегодня, мы никогда не сможем начать сезон с целью выиграть скудетто», — цитирует Гасперини Football Italia.

Сегодня, 9 мая, в матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. «Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.