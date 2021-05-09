«Рома» разгромила «Кротоне», Мхитарян забил гол и отдал два ассиста

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» разгромила «Кротоне». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 5:0.

На 47-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Борха Майораль, ему ассистировал полузащитник Генрих Мхитарян. На 70-й минуте полузащитник Лоренцо Пеллегрини удвоил преимущество римлян. Спустя три минуты Пеллегрини оформил дубль, голевую передачу отдал Мхитарян. Ещё через пять минут забил уже сам Мхитарян, результативная передача на счету Рика Карсдорпа. На 90-й минуте разгром довершил Майораль, оформивший дубль.

«Рома» в 35 матчах набрала 58 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (18) находится на последнем, 20-м месте.